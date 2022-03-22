Житель Набережных Челнов получил десять суток за татуировки на пальцах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Набережночелнинский городской суд назначил местному жителю десять суток ареста за демонстрацию на улице татуировок с нацистской символикой.

Суд установил, что горожанин на улице Машиностроительная у дома 7 "публично демонстрировал неопределенному кругу лиц нацистскую символику и нацистскую атрибутику в виде татуировок, выполненных у него на пальцах левой руки".

Он признан виновным по ч.1 ст.20.3 КОАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).