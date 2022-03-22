Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Житель Набережных Челнов получил десять суток за татуировки на пальцах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Набережночелнинский городской суд назначил местному жителю десять суток ареста за демонстрацию на улице татуировок с нацистской символикой.

Суд установил, что горожанин на улице Машиностроительная у дома 7 "публично демонстрировал неопределенному кругу лиц нацистскую символику и нацистскую атрибутику в виде татуировок, выполненных у него на пальцах левой руки".

Он признан виновным по ч.1 ст.20.3 КОАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Набережные Челны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция отпустила задержанных ранее адвокатов Навального

Полиция отпустила задержанных ранее адвокатов Навального

Адвокаты Навального задержаны у колонии после оглашения приговора

Верховный суд РФ отказал "Мемориалу" в отсрочке решения о ликвидации

Верховный суд РФ отказал "Мемориалу" в отсрочке решения о ликвидации

Навальный приговорен к девяти годам колонии строгого режима

Навальный приговорен к девяти годам колонии строгого режима

Генпрокуратура отказалась исполнять предписания ЕСПЧ о приостановке решения по "Мемориалу"

Генпрокуратура отказалась исполнять предписания ЕСПЧ о приостановке решения по "Мемориалу"

Дума одобрила поправки о лишении свободы на 15 лет за фейки о госорганах РФ

Дума одобрила поправки о лишении свободы на 15 лет за фейки о госорганах РФ

Госдума приняла пакет антикризисных налоговых поправок

Отчет правительства перед Госдумой перенесли на более ранний срок

РАЭК спрогнозировала отъезд до 100 тысяч IT-специалистов из РФ в апреле

РАЭК спрогнозировала отъезд до 100 тысяч IT-специалистов из РФ в апреле
Военная операция на Украине

В Кремле заверили, что слышат мнения несогласных со спецоперацией россиян

В Кремле заверили, что слышат мнения несогласных со спецоперацией россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код