Голикова сочла, что есть риск дальнейшего проникновения "омикрона" в РФ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Риск дальнейшего проникновения штамма коронавируса "омикрон" в Россию на новогодних праздниках не исключен. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Скоро граждане поедут в отпуска, имею в виду возможности использования новогодних праздников. И, безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма ("омикрон" - ИФ)", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

По ее словам, в настоящее время в России продолжается изучение штамма "омикрон". "Будем корректировать свои меры реагирования, видя, как ситуация развивается", - отметила вице-премьер.

В настоящее время в РФ выявлено уже 16 граждан, вернувшихся из ЮАР, которые болеют штаммом "омикрон". Всего было изолировано 177 человек, вернувшихся в Россию из этой страны и сопредельных государств.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.