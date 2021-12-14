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Голикова поручила расширить перечень получателей "ковидных" сертификатов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти разработают поправки в законодательство, которые позволят получать "ковидные" сертификаты гражданам, которые перенесли COVID-19 без обращения к медикам или привились иностранными вакцинами, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня я подписала соответствующее поручение нашим федеральным органам исполнительной власти (...) для того, чтобы в ближайшее время были приняты и подготовлены изменения в нормативные документы, которые позволят разрешить те жизненные ситуации, которые вчера обсуждали практически на всех фракциях Государственной думы", - сказала она на расширенном заседании комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией.

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Голикова пояснила, что речь идет о гражданах, которые получили положительный ПЦР, но не обращались за постановкой диагноза в медицинскую организацию, бессимптомно переболевших COVID-19, привитых российскими вакцинами за рубежом и привитых иностранными вакцинами.

По словам вице-премьера, эти условия будут распространяться на российских граждан, которые живут в республиках Южная Осетия и Абхазия, а также в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Поручение дано министерствам здравоохранения, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Роспотребнадзору.

Ранее Голикова сообщила журналистам, что в декабре будет завершена работа по технической готовности к выдаче таких сертификатов на портале госуслуг.

Татьяна Голикова

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