Данные о медотводе будут включены в COVID-сертификат

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В "ковидных" сертификатах в скором времени появятся данные о временном или постоянном медицинском отводе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Что мы (под этим) понимаем? Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе - либо временном, либо постоянном", - сказала Голикова на расширенном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во вторник.

Ранее Голикова сообщила, что российские власти разработают поправки в законодательство, которые позволят получать "ковидные" сертификаты гражданам, которые перенесли COVID-19 без обращения к медикам или привились иностранными вакцинами.