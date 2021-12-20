В трех дальневосточных аэропортах прошла эвакуация из-за лжеминирования

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорты Благовещенска, Магадана и Петропавловска-Камчатского проверяли из-за сигналов о заложенных бомбах, там проводилась эвакуация. Сообщения о минировании не подтвердились. Ранее в понедельник "Интерфакс" узнал об аналогичных проверках аэропортов Саратова, Абакана и Южно-Сахалинска.

Из аэропорта Магадана сотрудники линейного отдела полиции и Росгвардии вывели около 400 пассажиров из-за сообщения о минировании, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ. Здание проверили, бомб там не нашли. Из-за эвакуации и проверки, которые продолжались с 15:00 до 16:35 по местному времени (7:00 - 8:35 по Москве) был задержан рейс Магадан-Хабаровск.

Об эвакуации в аэропорту Петропавловска-Камчатского "Интерфаксу" сообщили в краевом линейном отделе МВД на транспорте. Там также сигнал о минировании не подтвердился, проверка не выявила в здании никаких опасных предметов. Из-за проверки был задержан рейс в Хабаровск.

Из-за эвакуации аэропорт Благовещенска задержал два рейса в Хабаровск и один в Красноярск, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

Ранее сообщалось, что аэропорт Южно-Сахалинска получил электронное письмо о том, что "заминированы все аэропорты России, и по всем аэропортам проводятся мероприятия".