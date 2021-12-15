Лидеры протестных акций в Ингушетии получили от 7,5 до 9 лет колонии

Суд назначил им сроки, о которых просило гособвинение

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Кисловодский городской суд приговорил к реальным срокам семерых лидеров акций 2019 года в Магасе, участники которых протестовали против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о референдуме в 2018-2019 годах. Они вины не признают.

Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов приговорены к девяти годам колонии общего режима, Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев и Исмаил Нальгиев - к восьми годам, Зарифа Саутиева - к семи с половиной годам, передал корреспондент "Интерфакса".

Такие сроки в начале ноября для них запрашивала прокуратура.

Они признаны виновными по ч.3 ст.33, ч.2 ст.318 УК (применение насилия к представителям власти, опасного для жизни или здоровья), а также по чч. 1 или 2 ст. 282.1 УК (организация или участие в экстремистском сообществе).

Их дело летом 2020 года было передано Кисловодскому городскому суду. Защита просила судить их в Магасе, этот иск Верховный суд Ингушетии отклонил 20 сентября 2020 года.

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, не определенной с момента распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Договор предусматривал обмен регионов участками земли. В Ингушетии это решение вызвало протесты. Несмотря на это, ингушские власти ратифицировали договор. Протесты возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

Еще один из лидеров протестов - бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров - был задержан в Назрани 26 февраля 2021 года и затем арестован. Ему вменяют ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК (организация применения насилия в отношении представителей власти).