В "Роснано" потребовали признать недействительными кредитные договоры с тремя банками

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - АО "Роснано" направило трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных договоров по кредитам, сообщает РБК со ссылкой на документы.

По их данным, претензии направлены в Совкомбанку, Промсвязьбанку и банк "Ак Барс".

"АО "Роснано" полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом", - цитирует издание документы.

Компания в своих претензиях уточняет, что все кредиты выдавались на условиях предоставления госгарантий, так как компания получала целевое финансирование для венчурных инвестиций.

"В отсутствие государственных гарантий банк не пошел бы на заключение кредитных договоров, потому что сделал бы вывод об отсутствии подтвержденных источников возврата задолженности. В ситуации же с государственными гарантиями банк посчитал возможной выдачу кредита, осознавая высокую вероятность покрытия долга именно за счет государственных гарантий, невзирая на нарушение интересов заемщиков и гаранта в будущем", - пишет компания.

Что касается Совкомбанка, "Роснано" указывает четыре кредитных договора, которые хочет признать недействительными: на 18 млрд рублей (по кредиту выплачено 9,7 млрд рублей), на 10,5 млрд рублей (выплачено 4,2 млрд рублей), на 10 млрд рублей (выплачено 3,7 млрд рублей) и на 5 млрд рублей (выплачено 2 млрд рублей).

У Промсвязьбанка "Роснано" хочет признать недействительными два кредита: на 11 млрд и 5 млрд рублей (выплачено 2,9 и 1,46 млрд рублей соответственно). Претензии к "Ак Барс" касаются кредитного договора на 1,1 млрд рублей.

В настоящий момент долг "Роснано" составляет более 140 млрд рублей, в то время как стоимость активов - 70 млрд рублей, утверждает источник РБК.

"Речь идет о пересмотре текущих обязательств, о возврате уже оплаченных процентов речи не идет", - прокомментировал он ход переговоров "Роснано" с кредиторами.

В ноябре "Роснано" объявило о переговорах с держателями своих долговых обязательств в целях возможной реструктуризации, после чего пристальное внимание переключилось на ближайшие выплаты компании по облигациям. Сама компания в заявлении о погашении выпуска 1 декабря отмечала, что "в настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств".

Решения должны быть приняты до конца 2021 года, сообщало "Роснано".

Помимо банковских обязательств, совокупный облигационный долг "Роснано" составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.