Родным калининградца, погибшего после задержания полицией, выплатят 2 млн руб.

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Московский районный суд Калининграда вынес решение о выплате компенсации родственникам Ивана Вшивкова, обварившегося насмерть кипятком в отделе полиции, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Иск родственников погибшего о возмещении морального вреда был рассмотрен судом в среду. Каждому из заявителей - вдове, дочери, отцу и матери, - государство должно будет выплатить по 500 тыс. рублей", - сказали в суде.

Как сообщалось, вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции Московского района Калининград был доставлен 36-летний гражданин, задержанный за мелкое хулиганство. Находясь в камере, он повредил систему отопления, в результате чего в помещение стала поступать горячая вода.

Офицеры полиции знали об этом происшествии, но "на протяжении более 30 минут продолжали содержать мужчину в указанном помещении в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью".

Утром 20 октября от полученных ожогов, составляющих 95% поверхности тела и вызвавших тяжелый ожоговый шок, калининградец умер в лечебном учреждении, несмотря на оказанную ему квалифицированную медицинскую помощь.

По данному факту в отношении двух офицеров полиции было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ о халатности, повлекшей гибель гражданина. В январе 2021 года бывшие полицейские Николай Плебух и Александр Иванов приговорены судом к реальным срокам наказания в колонии общего режима. Плебуху определено 2 года и 6 месяцев, а Иванову - 2 года.