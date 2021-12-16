Приговор фигурантам "дела об аргентинском кокаине" будет оглашен 22 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы 22 декабря огласит приговор четверым подсудимым по уголовному делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Юрош, защищающий ключевого фигуранта Андрея Ковальчука.

"Оглашение приговора назначено на 22 декабря в 15:00", - заявил Юрош агентству.

Как сообщалось, в четверг на процессе состоялись прения сторон.

Для Ковальчука и еще троих подсудимых - Виктора Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова - гособвинение запросило от 15 до 19 лет колонии строгого режима со штрафами от 1,5 до 1,8 млн руб.

Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Ковальчуку, Худжамову, Калмыкову и Абянову предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере.

Коллегия присяжных заседателей 13 декабря вынесла вердикт о виновности всех четверых подсудимых по предъявленным обвинениям. При этом присяжные посчитали, что все они достойны снисхождения, благодаря чему им перестало грозить пожизненное лишение свободы, которое допускает обвинение в контрабанде.