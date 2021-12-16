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В Нижнем Новгороде сел самолет, у которого разгерметизировалась кабина пилотов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Самолет рейса "Санкт-Петербург - Нижний Новгород", где, по предварительным данным, произошла разгерметизация в кабине пилотов, вечером в четверг приземлился в штатном режиме в нижегородском аэропорту.

"Самолет приземлился в штатном режиме в 19:40. По предварительной версии, произошла разгерметизации в кабине пилотов", - сообщили "Интерфаксу" в Приволжской транспортной прокуратуре.

Собеседник агентства добавил, что это воздушное судно Embraer.

Нижний Новгород

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