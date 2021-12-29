Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Летевший из Москвы в Якутск самолет сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Самолет, выполняющий рейс Москва-Якутск, совершил посадку в аэропорту Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила в среду пресс-служба аэропорта "Якутск".

"Рейс из Москвы С73005 ожидается в Якутске предварительно в 16:00 по местному времени, посадка в аэропорту Рощино (Тюмень), причина - по решению экипажа, из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

По расписанию самолет S7 должен был прибыть в Якутск в 9:30 по местному времени.

Москва Якутск Тюмень S7

Новости по теме

Новости
Итоги года: 2021

Литье металлов под давлением общества

Что произошло за день: вторник, 28 декабря

Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина

Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина

"Мемориал" пообещал найти законные способы продолжать работу

"Мемориал" пообещал найти законные способы продолжать работу

Предполагаемый сторонник украинских радикалов арестован в Ростовской области

Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

В Думе создадут межфракционную группу по защите христианских ценностей

Итоги года: 2021

Атомный витязь на энергетическом распутье

Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });