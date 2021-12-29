Летевший из Москвы в Якутск самолет сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Самолет, выполняющий рейс Москва-Якутск, совершил посадку в аэропорту Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила в среду пресс-служба аэропорта "Якутск".

"Рейс из Москвы С73005 ожидается в Якутске предварительно в 16:00 по местному времени, посадка в аэропорту Рощино (Тюмень), причина - по решению экипажа, из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

По расписанию самолет S7 должен был прибыть в Якутск в 9:30 по местному времени.