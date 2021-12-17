ГД может рассмотреть законопроект о системе местного самоуправления в январе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума планирует рассмотреть новый закон об организации местного самоуправления в первом чтении в начале 2022 года, сообщил председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

"Мы планируем в первом чтении в конце января рассмотреть", - сказал Крашенинников в ходе заседания ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" в Екатеринбурге в пятницу.

Во время своего выступления Крашенинников также пояснил, что новый закон предполагает, что глава муниципалитета, которому губернатор объявил выговор или вынес предупреждение, будет иметь месяц для устранения проблем.

"Глава (субъекта РФ - ИФ) сможет, во-первых, за неисполнение и ненадлежащее исполнение переданных муниципалитету полномочий вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации и отрешить их от должности, если в течение месяца не были устранены основания для предупреждения или выговора", - сказал он.

Также председатель думского комитета по госстроительству уточнил, что глава муниципалитета, избранный из числа кандидатов, предложенных высшим должностным лицом, всегда возглавляет местную администрацию, "исполняет и представительские функции, и функции сити-менеджера". Также предлагается установить единый срок полномочий в пять лет.

Проект нового закона об организации местного самоуправления был внесен в Госдуму 16 декабря. Автором данной инициативы стали Павел Крашенинников и председатель профильного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях ее приведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления, говорил Крашенинников.

Проект закона подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления в РФ, регламентирующий правовые отношения федеральных и региональных властей.

Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.