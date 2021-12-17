В Нижнем Новгороде украли медную трубу для подачи кислорода в больницу

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде в ночь на пятницу неизвестные украли 12 метров медной трубки кислородной рампы, по которой в больницу №10 поступал кислород для пациентов, сообщил в инстаграме глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, трубку заменят 21 декабря.

"К счастью, рампа сейчас не работает, потребности в кислороде нет", - отметил он.

Похитителей ищет полиция, больница предоставит следствию записи с камер ведеонаблюдения, добавил министр.

Кислородная рампа применяется для лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19.