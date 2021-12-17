Вакцинацию подростков от COVID в РФ могут начать до конца года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Вакцинация подростков от 12 до 17 лет может начаться до конца текущего года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"До конца года (начать - ИФ) мы стараемся очень", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос "Интерфакса", когда - в этом или уже в следующем году - начнут прививать подростков от коронавируса.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит в середине декабря.

6 декабря Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет могут стартовать в начале следующего года. Документы для проведения испытаний 29 ноября были представлены в министерство разработчиком - центром им. Гамалеи Минздрава России, сообщил "Интерфаксу" его глава Александр Гинцбург.