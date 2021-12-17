Структура Абрамовича приобрела компанию со стадионом в центре Геленджика

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Финэстейт Ко" (находится под управлением Millhouse Романа Абрамовича) стала 100-процентным владельцем АО "Гавань" в Геленджике, которому на правах аренды принадлежит участок с бывшим стадионом "Спартак".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 13 декабря 2021 года.

АО "Гавань" относится к числу микропредприятий, вместе с тем его уставный капитал составляет 165,299 млн рублей. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Выручка в 2020 году составила 3,743 млн рублей, чистая прибыль - 272 тыс. рублей. Стоимость чистых активов - 51,5 млн рублей.

Источник "Интерфакса" в администрации Геленджика сообщил, что территория стадиона, находящаяся в муниципальной собственности, передана "Гавани" в долгосрочную аренду.

"Детали проекта, который будет реализован на этой площадке, в настоящее время уточняются", - сказал он.

По данным публичной кадастровой карты, использование территории площадью 21,87 тыс. кв. метров разрешено под размещение футбольного поля. Кадастровая стоимость участка по данным на 2016 год - 118,9 млн рублей.

Прежним владельцем "Гавани" являлся краснодарский многопрофильный холдинг "РАМО-М" (владелец и управляющая компания региональной сети торгово-развлекательных центров "Красная площадь"). В компании "Интерфаксу" получить комментарий не удалось.

В 2015 году "РАМО-М" построила в Геленджике ТРЦ "Красная площадь" площадью 63 тыс. кв. метров.

ООО "Финэстейт Ко" (Московская область) занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Управляющая компания - ООО "Миллхаус". Выручка в прошлом году составила 1,199 млрд рублей, убыток - 235,36 млн рублей.