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Песков назвал подготовку к выборам сутью работы кремлевской администрации

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Подготовка к каждым президентским выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента, сказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать информацию источников РБК о том, что в Кремле начали обсуждать подготовку к выборам 2024 года.

Песков назвал выборы экзаменом политиков на доверие людей и добавил, что, если президента избирают, он получает кредит доверия от избирателей.

"Поэтому все, что делается, это так или иначе и есть подготовка", - сказал пресс-секретарь президента.

На большой пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин на вопрос о том, решил ли он участвовать в президентских выборах 2024 года, ответил, что думать нужно не о выборах, а, например, об улучшении уровня жизни людей в условиях нынешней инфляции. 30 ноября Путин отмечал, что еще не решил, будет ли выдвигаться на выборы в 2024 году, но напомнил, что такое право у него есть по Конституции и наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию.

Кремль Владимир Путин Дмитрий Песков

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