Песков сказал, что Путина забавляют слухи о его двойниках
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин знает, что существует "теория двойников", по которой на разных мероприятиях его могут заменять двойники. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, Путин на это реагирует с улыбкой.
Кроме того, у Пескова спросили, узнает ли президент одних и тех же лиц, которые ему встречаются на мероприятиях, в качестве примера ему привели продавщицу мороженого, которая продавала дважды президенту это лакомство на авиасалоне "МАКС" в разные годы.
"Он знает один и тех же (лиц), ну, конечно. Продавщица мороженого, если она там работает, ну она одна. Она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом", - ответил он.
В 2015 году вопрос о двойниках задали самому Путину на ежегодной большой пресс-конференции.
"Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?" - ответил президент.
Тогда корреспонденты передали ему фотографию человека, который действительно очень на него похож. Путин улыбнулся, взял фотографию и пошел за кулисы.