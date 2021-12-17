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Песков сказал, что Путина забавляют слухи о его двойниках

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин знает, что существует "теория двойников", по которой на разных мероприятиях его могут заменять двойники. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, Путин на это реагирует с улыбкой.

Кроме того, у Пескова спросили, узнает ли президент одних и тех же лиц, которые ему встречаются на мероприятиях, в качестве примера ему привели продавщицу мороженого, которая продавала дважды президенту это лакомство на авиасалоне "МАКС" в разные годы.

"Он знает один и тех же (лиц), ну, конечно. Продавщица мороженого, если она там работает, ну она одна. Она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом", - ответил он.

В 2015 году вопрос о двойниках задали самому Путину на ежегодной большой пресс-конференции.

"Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?" - ответил президент.

Тогда корреспонденты передали ему фотографию человека, который действительно очень на него похож. Путин улыбнулся, взял фотографию и пошел за кулисы.

Дмитрий Песков Владимир Путин МАКС

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