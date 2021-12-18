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Прокуратура сообщила о проливке сгоревших конструкций на заводе "Северная верфь"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные проливают сгоревшие конструкции на территории судостроительного завода "Северная верфь" в Петербурге, где накануне тушили пожар на строящемся судне, сообщает в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"В настоящее время возгорание ликвидировано, (...) производится проливка конструкций", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

В прокуратуре добавили, что расследование дела, возбужденного в связи с инцидентом, поставлено на контроль. Санкт-Петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко координирует работу следственно-оперативной группы и неотложные следственные действия.

Комментариями завода и МЧС "Интерфакс" пока не располагает.

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Как сообщалось, вечером 17 декабря на стапелях завода "Северная верфь" загорелся строящийся корвет "Проворный" проекта 20385. Пострадали три человека, двое из них доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

Пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации" в пятницу сообщила, что для выяснения всех обстоятельств возгорания на корвете проекта 20385 создается комиссия.

Петербург Северная верфь

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