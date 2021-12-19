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Сбой в работе систем ГИБДД не устранен, в воскресенье граждан также не примут

Сбой в работе систем ГИБДД не устранен, в воскресенье граждан также не примут
Фото: Сергей Ведяшкин /Агентство "Москва"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Приема граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции не будет, поскольку работа информационных ресурсов МВД России полностью не восстановлена, сообщает министерство внутренних дел России.

Накануне в ведомстве сообщили о масштабном техническом сбое, из-за которого в субботу, 18 декабря, было приостановлено предоставление услуг по регистрации машин и мотоциклов, а также выдаче водительских удостоверений. Изначально предполагалось, что граждане, не получившие государственные услуги в ГИБДД из-за технического сбоя, смогут сделать это 19 декабря.

Однако и сегодня это сделать не удастся.

Как сообщают в МВД, причиной ЧП стала коммунальная авария в серверных: серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

Восстановительные работы продолжаются. "Ориентировочное время завершения работ - вечер 19 декабря", - проинформировали в МВД.

В связи с этим 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, выполняются в прежнем режиме.

"МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами", - говорится в пресс-релизе.

МВД ГИБДД

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