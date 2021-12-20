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Возбуждено дело о нападении с ножом на врача из-за спора о сдаче анализов

По версии следствия, отец велел 12-летнему сыну ударить ножом заведующего отделением

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ранее судимый 44-летний житель Ижевска стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство детского врача, сообщили в управлении СК по Удмуртии.

По версии следствия, 18 декабря обвиняемый пришел с 12-летним сыном на прием в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3. У мальчика была высокая температура. Его осмотрел заведующий отделением.

После приема отец мальчика поругался с врачом из-за порядка сдачи анализов. Он велел сыну ударить завотделением ножом, и тот нанес врачу три удара ножом в спину и в живот, причинив тяжкий вред здоровью, говорится в пресс-релизе.

Нападение пресекли другие сотрудники больницы. Пострадавший врач госпитализирован.

Дело расследуется по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). Подозреваемые задержаны. Следствие попросило суд арестовать отца пациента. Мальчику назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ижевск Удмуртия СКР

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