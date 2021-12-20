Арестован ижевчанин, приказавший сыну ударить врача ножом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Ижевске Ленинский суд арестовал до 18 февраля ранее судимого 44-летнего горожанина, который после визита с заболевшим сыном к врачу стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Арестовать подозреваемого просило следствие. Суд, рассматривая это ходатайство, учел, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности, злоупотреблял спиртным и имел отрицательные характеристики по месту жительства.

В СК ранее сообщили, что 18 декабря этот мужчина пришел на прием к врачу городской больницы №3. с 12-летним сыном, у которого поднялась температура. Их принял заведующий инфекционным отделением. После приема отец ребенка поспорил с ним о порядке сдачи анализов и велел сыну ударить доктора ножом, считает следствие. Врач получил три ножевых ранения. По данным региональной прокуратуры, ударов было два.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Подростку следствие назначило судебно-психиатрическую экспертизу.

Врача прооперировали, его состояние не вызывает опасений, сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Прокуроры проведут свою проверку и выяснят, велась ли с подростком и его семьей работа органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также насколько качественную медицинскую помощь получил подросток.