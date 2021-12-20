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В Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского не готовится

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется, никаких конкретных предложений из Киева не поступало, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - сказал Песков журналистам.

Его также попросили прокомментировать закон, подписанный президентом Украины, упрощающий порядок получения гражданства этой страны для некоторых категорий граждан. Как сообщают СМИ, в частности, это касается лиц, которые являются гражданами государства-агрессора (каковым в Киеве считают Россию - ИФ) или государства-оккупанта и которые подверглись преследованиям за политические убеждения.

"В РФ нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству, люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет. Поэтому формулировка абсолютно неверна по сути", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Украина Владимир Путин Владимир Зеленский

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