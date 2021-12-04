Турция предложила стать организатором переговоров Зеленского и Путина

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать переговоры глав государств Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает турецкое агентство Anadolu.

"Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог господина (президента РФ Владимира - ИФ) Путина и (президента Украины Владимира - ИФ) Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - сказал агентству пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Он отметил, что Анкара готова создать площадку для диалога и, благодаря позитивным отношениям с Москвой и Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации.

"Многие страны Запада не имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается", - пояснил Калын.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей России и Украины, так как Киев не выполняет минские договоренности.

Зеленский в апреле 2021 года заявил, что готов встретиться с Путиным в Донбассе. Затем в Москве и Киеве не раз комментировали возможность саммита.