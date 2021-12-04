Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Турция предложила стать организатором переговоров Зеленского и Путина

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать переговоры глав государств Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает турецкое агентство Anadolu.

"Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог господина (президента РФ Владимира - ИФ) Путина и (президента Украины Владимира - ИФ) Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - сказал агентству пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Он отметил, что Анкара готова создать площадку для диалога и, благодаря позитивным отношениям с Москвой и Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации.

"Многие страны Запада не имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается", - пояснил Калын.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей России и Украины, так как Киев не выполняет минские договоренности.

Зеленский в апреле 2021 года заявил, что готов встретиться с Путиным в Донбассе. Затем в Москве и Киеве не раз комментировали возможность саммита.

Турция Владимир Путин Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Сильный взрыв произошел в небе близ иранского Натанза

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 4 декабря

В Белоруссии сообщили о нарушении границ украинским Ми-8

В Кремле подтвердили запланированный на 7 декабря разговор Путина и Байдена

На острове Ява вновь активизировался вулкан Семеру

Валери Пекресс поборется за пост президента Франции

Валери Пекресс поборется за пост президента Франции

Эрдоган изменил экспортный бренд Турции на Türkiye

Эрдоган изменил экспортный бренд Турции на T&#252;rkiye
Пандемия коронавируса

Верховный суд Бразилии проверит слова Болсонару о связи COVID-вакцины и СПИДа

Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США

Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });