Путин поручил выбрать подрядчиков по подключению школ к интернету до 15 января

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 января определить единственных исполнителей по обеспечению доступа в интернет государственных и муниципальных образовательных организаций, избирательных комиссий субъектов РФ и территориальных избирательных комиссий. Соответствующие поручения были опубликованы на сайте Кремля.

Также было поручено определить единственных исполнителей по предоставлению доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам; по защите обрабатываемых данных; по мониторингу и обеспечению безопасности связи.

Кроме того, должны быть определены исполнители по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в РФ запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, содержащейся в сети интернет.

В качестве дополнительного условия госконтрактов установлено, что при их исполнении должно использоваться телекоммуникационное оборудование преимущественно российского производства.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года все городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью 100 мб/сек, а поселковые и сельские школы должны иметь подключение в 50 мб/сек.