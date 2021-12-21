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Комплексы "Авангард" и "Кинжал" поставлены на боевое дежурство в РФ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Комплексы "Авангард" и "Кинжал" поставлены на боевое дежурство, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Активными темпами шло развитие новейших видов вооружений. Часть из них - комплексы "Авангард" и "Кинжал" - поставлены на боевое дежурство", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

Он рассказал, что в этом году широкий круг задач также решал военно-морской флот.

"На постоянной основе наши корабли и подводные лодки несли боевую вахту во всех значимых районах мирового океана. Межфлотская группировка с дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удаленных районах Атлантического и Тихого океана, а группировка подводных лодок и других кораблей в Северном ледовитом океане в условиях сложной ледовой обстановки", - сказал президент.

Авангард Кинжал Минобороны РФ Владимир Путин

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