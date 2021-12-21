Шойгу заявил о перевооружении первого полка в России на комплекс "Авангард"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Первый ракетный полк в России перевооружен на комплекс "Авангард" с гиперзвуковыми крылатыми блоками, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками", - заявил Шойгу на годовой коллегии Минобороны РФ во вторник.

По его словам, еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса "Ярс".

Комплекс "Авангард"

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Он разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат", которые придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по кодификации НАТО - SS-18 "Сатана").

Первый полк, вооруженный комплексом "Авангард", в декабре 2019 года заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, что "делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны".