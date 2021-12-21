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Проект против жестокого обращения с животными в местах их продажи принят в I чтении

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект против жестокого обращения с животными в местах их продажи.

Законопроектом № 1221720-7 предлагается наделить Минприроды полномочиями по установке обязательных требований к местам, используемых для продажи животных.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, отсутствие подобных требований ведет к многочисленным злоупотреблениям со стороны владельцев точек продажи, часто содержащих животных в недопустимых условиях. Соответствующие изменения вносятся в закон "Об ответственном обращении с животными" (498-ФЗ).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам: "Нередко в зоомагазинах, на "птичьих" рынках животные содержатся в недопустимых условиях – голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить".

Госдума

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