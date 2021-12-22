Сайты, продающие фальшивые COVID-сертификаты, будут блокировать без суда

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-сайты, на которых продаются поддельные документы, в том числе сертификаты о вакцинации, будут блокироваться в России во внесудебном порядке. Соответствующий закон Госдума приняла 22 декабря в третьем, окончательном чтении.

Закон предусматривает возможность по инициативе Генерального прокурора и его заместителей ограничивать доступ к информационным ресурсам, распространяющим "предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей".

По словам председателя профильного комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, это "позволит в досудебном порядке блокировать ресурсы, где сегодня открыто продаются различные подложные документы, дипломы о высшем образовании, военные билеты и так далее".

Первый заместитель председателя комитета Сергей Боярский уточнил, что такой подход будет распространяться и на ресурсы, продающие фальшивые сертификаты о вакцинации. "Это касается всех документов, которые предоставляю права и освобождают от обязанностей. Сертификат - как раз такой документ", - сказал Боярский "Интерфаксу".

Во внесудебном порядке также можно будет блокировать и "ложные сообщения об актах терроризма, распространяемые под видом достоверных сообщений".

Закон вводит досудебную блокировку информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.

Кроме того, закон предусматривает перевод единой биометрической системы (ЕБС) в статус государственной информационной системы. Это, по словам Хинштейна, даст возможность гражданину без посещения госоргана размещать в ЕБС свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения и с применением подтверждённой учётной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев ранее отмечал, что "биометрия - сугубо добровольное дело, кто хочет воспользоваться этим сервисом для удобства, может это сделать".