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Путин подписал закон о внесудебной блокировке предложений купить поддельные документы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о досудебном ограничении доступа к сайтам, где продают поддельные документы. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает во внесудебном порядке, по требованию генпрокурора или его заместителей блокировать сайты с предложениями купить поддельные документы, предоставляющие право или освобождающиеся от обязанности. В частности, можно будет блокировать сайты по продаже поддельных документов и сертификатов о прививке от коронавируса.

Во внесудебном порядке можно будет блокировать и "ложные сообщения об актах терроризма, распространяемые под видом достоверных сообщений", а также контент, содержащий оправдание или обоснование экстремизма и терроризма.

Закон также предусматривает перевод единой биометрической системы (ЕБС) в статус государственной информационной системы. Положение о системе примет правительство.

Это даст возможность гражданину самостоятельно, то есть без посещения государственного органа, размещать в ЕБС свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения, а также с применением подтвержденной учётной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) данных о чипе заграничного паспорта гражданина России.

Порядок предоставления биометрии упрощается, но механизм остается защищенным. В результате человеку, который хочет ввести в единую биометрическую систему данные о себе, можно будет обойтись без похода в банк или МФЦ: он сможет с помощью специального приложения на телефоне сфотографировать себя и переслать данные по защищенному каналу.

Владимир Путин Правительство

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