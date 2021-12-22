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Лавров заявил, что в январе состоится первый раунд переговоров по гарантиям безопасности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Первый раунд переговоров РФ-США по гарантиям безопасности запланирован на самое начало 2022 года, контакт с НАТО запланирован также на январь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По сути дела, согласованы организационные модальности дальнейшей работы, условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон, после чего мы планируем в обозримой перспективе - тоже в январе мы хотим это сделать - задействовать переговорную площадку и для обсуждения второго документа, проекта соглашения между Россией и странами НАТО", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

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Он отметил, что, как подтвердил президент РФ Владимир Путин в разговорах с коллегами из Франции и Германии, Москва планирует выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку ОБСЕ.

"Так что таких три трека вырисовывается. По вопросу о том, что их нужно задействовать, есть, по-моему, согласие, по крайней мере между Москвой и Вашингтоном точно. Не вижу причин, по которым такой подход противоречил бы интересам любого другого государства в нашем общем регионе", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия готова рассматривать озабоченности, которые есть у Вашингтона в этой сфере. "При наличии понимания по организационной стороне дела, по содержанию, конечно, предстоит еще огромная работа. Как сказал президент, она не может быть бесконечной, потому что угрозы нагнетаются вокруг нас на постоянной основе, вплотную натовская инфраструктура приближается к нашим границам, нас постоянно обманывают", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, Россия открыта к работе по гарантиям и будет делать все, чтобы позицию Москвы поняли. "Надеюсь, что с учетом тех действий, которые мы принимаем по обеспечению нашей безопасности, нас будут воспринимать всерьез", - добавил Лавров.

Сергей Лавров НАТО

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