Ученые выявили загрязнение Байкала консервантами нового поколения

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН) обнаружили загрязнитель нового поколения в пробах, взятых в озере Байкал возле поселка Листвянка (Иркутская область), сообщил директор учреждения Андрей Федотов на пресс-конференции в "Интерфаксе" в Иркутске.

Ученый уточнил, что пробы брались в устьях нескольких рек, впадающих в Байкал. Возле Листвянки парабены были обнаружены в придонном слое воды на глубине 3 и 16 метров.

Современные очистные сооружения не улавливают парабены, поскольку они считаются безопасными для человека химическими соединениями. Данных, как они могут повлиять на экосистему Байкала, в настоящее время нет. Ученым еще предстоит выяснить, какой вред могут причинить парабены Байкалу, или они безопасны для его обитателей.

Он также сообщил, что сотрудники ЛИН исследовали влияние компонента стирального порошка Со-ПАВ на байкальские губки - это многоклеточные животные, живущие прикрепленно на дне озера и фильтрующие его воду.

"При определенных концентрациях Ос-ПАВ в воде начинает разрушаться не только сама губка, но и гибнут ее симбионты - зеленые водоросли. Буквально в течение нескольких часов наступает полная гибель губки, ее клетки буквально разрываются", - рассказал ученый.

Ос-ПАВ улавливают не все очистные сооружения, часто вместе с другими органическими веществами они попадают в Байкал.

Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население - около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому поселок часто называют "Ворота Байкала".