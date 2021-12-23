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Власти Бурятии рекомендовали оставить детей дома из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти Бурятии задействовали максимальное количество специалистов для устранения аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, однако обратились к жителям с просьбой оставить детей дома из-за ограничения теплоснабжения в детских садах, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

"Привлечены все специалисты, которые необходимы для скорейшей ликвидации этой аварии. Но в любом случае ограничение подачи тепла будет. Надеемся, это будет недолго, сейчас определяется на сколько это будет. В первую очередь под ограничения попадает Железнодорожный район, поэтому мы обратились сейчас ко всем, чтобы дети оставались дома, не ходили в детский сад, школа у нас и так на дистанционном обучении", - сказал Цыденов.

На объекте работают аварийные бригады ТЭЦ-1 и ТГК 14, подключены бригады МРСК Сибири.

Как сообщалось, из-за возгорания на ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня.

Улан-Удэ Бурятия Алексей Цыденов

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