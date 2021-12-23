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Фигуранта дела о гибели пяти альпинистов на Эльбрусе перевели под домашний арест

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Нальчикский городской суд 22 декабря перевел под домашний арест организатора восхождения на Эльбрус группы альпинистов, пять участников которого погибли 23 сентября. Об этом "Интерфаксу" сообщили в управлении СК по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что это же суд 28 сентября арестовал на два месяца Дениса Алимова из клуба "Elbrus.guide" по делу о гибели пяти альпинистов. Ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК). В СК отмечали, что он оформил явку с повинной и дал подробные признательные показания.

23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. Погода испортилась. Они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли, по предварительной версии, из-за переохлаждения. Еще 11 участникам группы потребовалась госпитализация.

КБР СКР Эльбрус Нальчик Денис Алимов

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