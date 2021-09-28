Арестован фигурант дела о гибели пяти альпинистов на Эльбрусе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Городской суд Нальчика арестовал до 26 ноября Дениса Алимова из клуба "Elbrus.guide", организатора восхождения на Эльбрус группы, пять участников которой погибли 23 сентября. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Алимов проходит по делу, которое возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК). Он оформил явку с повинной и дал подробные признательные показания, отмечали в СК.

23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. Погода испортилась. Они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли, по предварительной версии, из-за переохлаждения. 11 участникам группы после спуска потребовалась госпитализация.

24 сентября Алимов рассказал "Интерфаксу", что в группе было 16 участников и четыре гида: двое старших и двое гидов помощников.

"Со слов первого гида-помощника, около 10 утра одной из участниц стало плохо. Группа двинулась на вершину, а он спустился ниже с этой девушкой. Девушка, которую сопровождал гид-помощник, потеряла сознание, он пытался привести ее в чувство, но она умерла у него на руках в течение часа. Это произошло в 11:15, он ее зафиксировал на седловине у тропы, обозначил ее место рюкзаком, и стал дожидаться группы", - рассказал он.

Позднее, по словам Алимова, гид-помощник, увидев, что никто из группы не спускается вниз, понял, что возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, а погода ухудшилась, и сообщил о случившемся. После этого на место выдвинулись спасатели. Со слов участников спасательной операции Алимов рассказал, что один из участников восхождения сломал ногу, а затем группа разделилась на части, в зависимости от способности людей быстро передвигаться.