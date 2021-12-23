Суд в Москве впервые оштрафовал веб-сервис GitHub

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы впервые оштрафовал веб-сервис GitHub из-за отказа удалять запрещенный в РФ контент.

"GitHub Ink. признан виновным в совершении административного правонарушения. GitHub Ink. назначен административный штраф в размере 1 млн рублей"", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Как ранее уточнили в суде, претензии Роскомнадзора к GitHub Ink связаны с публикацией сервисом данных "Умного голосования" и неудалением их.

В сентябре в Роскомнадзоре сообщили, что сайт "Умное голосование" был заблокирован в РФ, так как он используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и внесен в реестр запрещенной в РФ информации.

GitHub – один из крупнейших зарубежных веб-сервисов для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

Крупнейшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok – с начала года неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства.

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала года, составляет уже более 200 млн рублей.