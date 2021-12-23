Путин отверг слова о единоличной власти

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не согласен с мнением, будто бы у него в руках сосредоточена вся власть в России. По его словам, Россия стремится к тому, чтобы все три ветви власти работали раздельно.

На большой пресс-конференции корреспондент "Русской службы Би-би-си" спросил президента, не опасается ли он, что при сосредоточении всей власти в России в одних руках при отсутствии реальной оппозиции и в период противостояния с внешним миром, возникает угроза возникновения войн и революций.

Журналист сослался на историю страны, а говоря про настоящее, отметил, что оппозиционер Алексей Навальный сидит в колонии, его организации по сути уничтожены, и в стране в последнее время становится все больше нежелательных организаций и организаций-иноагентов.

Путин на это напомнил, что оппоненты России давно говорят, что Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. По его словам, это сделали во время Первой мировой войны и в период развала СССР, и этим занимались те, кто внутри России обслуживал чужие интересы.

Он добавил, что в стране существует разделение властей на исполнительную, законодательную власть и суды.

"Ясно, что в каждой стране на разных этапах развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей", - отметил он и пообещал, что в России будут стремиться к тому, чтобы эти ветви власти работали раздельно.