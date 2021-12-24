Петербургу понадобилось 12 тыс. дворников для нормативной уборки снега

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Петербургу требуется порядка 19 тысяч дворников, чтобы укладываться в нормативы по уборке придомовых территорий от снега, сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу.

"В настоящее время жилищный комитет разрабатывает механизмы повышения эффективности уборки дворов. Важнейший вопрос, без решения которого будет сложно решить проблему с уборкой, это нехватка специалистов ручного труда – сейчас городу требуется порядка 19 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе жилищного комитета, это число было рассчитано, исходя из нормативных требований по уборке дворов: в течение трех часов после окончания снегопада должны быть расчищены подходы к парадным и контейнерным площадкам, в течение 12 часов – вся придомовая территория.

"Для этого необходимо 19 тысяч дворников, сейчас есть немногим более 7 тысяч человек", - уточнил собеседник агентства.

В пятницу председатель жилищного комитета Олег Зотов доложил депутатам Закса о проблемах с уборкой города, когда за месяц выпало почти 70 см снега и возникло много замечаний к ее качеству.

"Зимней уборке у нас подлежит порядка 15 тысяч дворов и 13 тысяч крыш жилых домов, и в целом жилищно-коммунальные службы работали на пределе своих возможностей. Но не всем удалось оперативно мобилизовать свои силы, и "золотые" два-три дня были упущены", - цитирует Зотова пресс-служба.

В настоящее время комитет разрабатывает механизмы повышения эффективности уборки дворов. Отмечается, что у ведомства есть возможность предоставить временное жилье сезонным работникам ручного труда, которые приезжают из других регионов и привлекаются на несколько зимних месяцев – это порядка 2,5 тысяч койкомест.

Ранее сообщалось, что по оценке петербургских властей городу требуются порядка 19 тысяч кровельщиков, чтобы очистить крыши многоквартирных домов Петербурга от снега за один день, что в 35 раз превосходит имеющийся штат в городских управляющих компаниях.