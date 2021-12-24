Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Петербургу понадобилось 12 тыс. дворников для нормативной уборки снега

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Петербургу требуется порядка 19 тысяч дворников, чтобы укладываться в нормативы по уборке придомовых территорий от снега, сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу.

"В настоящее время жилищный комитет разрабатывает механизмы повышения эффективности уборки дворов. Важнейший вопрос, без решения которого будет сложно решить проблему с уборкой, это нехватка специалистов ручного труда – сейчас городу требуется порядка 19 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе жилищного комитета, это число было рассчитано, исходя из нормативных требований по уборке дворов: в течение трех часов после окончания снегопада должны быть расчищены подходы к парадным и контейнерным площадкам, в течение 12 часов – вся придомовая территория.

"Для этого необходимо 19 тысяч дворников, сейчас есть немногим более 7 тысяч человек", - уточнил собеседник агентства.

В пятницу председатель жилищного комитета Олег Зотов доложил депутатам Закса о проблемах с уборкой города, когда за месяц выпало почти 70 см снега и возникло много замечаний к ее качеству.

"Зимней уборке у нас подлежит порядка 15 тысяч дворов и 13 тысяч крыш жилых домов, и в целом жилищно-коммунальные службы работали на пределе своих возможностей. Но не всем удалось оперативно мобилизовать свои силы, и "золотые" два-три дня были упущены", - цитирует Зотова пресс-служба.

В настоящее время комитет разрабатывает механизмы повышения эффективности уборки дворов. Отмечается, что у ведомства есть возможность предоставить временное жилье сезонным работникам ручного труда, которые приезжают из других регионов и привлекаются на несколько зимних месяцев – это порядка 2,5 тысяч койкомест.

Ранее сообщалось, что по оценке петербургских властей городу требуются порядка 19 тысяч кровельщиков, чтобы очистить крыши многоквартирных домов Петербурга от снега за один день, что в 35 раз превосходит имеющийся штат в городских управляющих компаниях.

Петербург

Новости

Первые партии "Спутника М" для подростков выпустили в гражданский оборот

РКН не исключил назначение новых оборотных штрафов Google и Meta

Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta

Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta

Российские курорты в 2021 году примут на 15-20% больше туристов, чем до пандемии

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Газ подорожал в 1,5 раза на бирже в Петербурге после похолодания в РФ

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

Хинштейн не исключил блокировки Google в РФ в случае невыплаты штрафа в 7,2 млрд руб.

РФ в 2022 г. выделит 5 млрд руб. на модернизацию отделений "Почты" в селах

РФ в 2022 г. выделит 5 млрд руб. на модернизацию отделений "Почты" в селах

Лукашенко 28-29 декабря посетит Россию и планирует встречу с Путиным

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });