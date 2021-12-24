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В Петербурге после проверок качества уборки снега выписали штрафов на 22 млн руб.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Государственная жилищная инспекция Петербурга с начала декабря проверила 37 государственных, 131 частную компании и 160 ТСЖ и жилкомсервисов по 3621 адресу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу.

Из всех адресов в 24% случаях инспекторы установили нарушения. Больше всего замечаний касалось очистки кровель от снега и наледи (43% нарушений) и очистки выходов из парадных и вывозу снега (29%).

"По результатам проверок в отношении юридических лиц возбуждено 121 административное дело, по которым предусмотрен штраф на общую сумму в 22,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Главам районов направили информацию и фотографии нарушений.

Ранее сообщалось, что, по оценке властей, Петербургу необходимо 19 тысяч дворников, чтобы убирать придомовые территории от снега вовремя, не нарушая установленных нормативов.

Петербург

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