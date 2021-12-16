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Новый российский лайнер МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту

Новый российский лайнер МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новый российский авиалайнер МС-21-300 в рамках контрольных испытаний успешно приземлился в аэропорту Иркутска, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Иркутск".

"Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошел успешно. Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тыс. км, приземлился в Иркутске", - говорится в сообщении.

Во время контрольных испытаний в Иркутске экипаж судна МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера.

"До конца 2021 года на МС-21 планируется получить российский сертификат типа самолета. Но серийное производство уже началось. Первые шесть машин должны быть переданы заказчику - авиакомпании "Россия", "дочке" группы "Аэрофлот", - уже в 2022 году. Четыре из них в настоящее время находятся на Иркутском авиационном заводе в цехе окончательной сборки", - отметили в пресс-службе.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Он будет выпускаться как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt&Whitney. Машина собирается в Иркутске на Иркутском авиазаводе, ранее тестовые полеты лайнер выполнял с аэродрома авиазавода.

Иркутск МС-21

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