В Крыму прошел сбор командного состава Черноморского флота

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные провели в Крыму сбор командного состава Черноморского флота (ЧФ) с учениями кораблей и морской пехоты, сообщил флот в субботу.

"Сбор командного состава соединений и частей проходил под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, его основной целью стало изучение офицерами современных форм и способов применения сил флота при решении задач по предназначению", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По словам военных, в рамках сбора на полигоне "Опук" в Крыму была продемонстрирована методика обороны и захвата участка побережья.

"На учебном мероприятии командирам соединений и частей флота были показаны действия экипажей кораблей и подразделений морской пехоты по созданию опорных пунктов обороны на неподготовленном участке побережья и продемонстрированы основные тактические приемы при ведении боя за высадку десанта: огневое поражение корабельной артиллерией сил противодесантной обороны, высадка на берег и захват плацдарма морским десантом", - говорится в сообщении Черноморского флота.

"В ходе демонстрации практических действий был проведен учебный бой с высадкой морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А на необорудованное побережье, подавлением опорных пунктов противодесантной обороны условного противника и закреплением десантно-штурмовых подразделений на плацдарме для обеспечения высадки основных сил морского тактического десанта", - сообщил флот.

По словам военных, сбор командного состава ЧФ проводился в течение пяти дней. В нем приняли участие около ста офицеров командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск флота.

Накануне Балтийский флот РФ сообщил о завершении трехдневного организационно-мобилизационного сбора руководящего состава флота.

"Впервые в рамках оперативно-мобилизационного сбора была проведена командно-штабная военная игра. Новый метод оперативной подготовки позволил офицерам отработать учебно-боевые задачи, находясь в роли должностных лиц условной группировки войск, сформированной на определенном операционном направлении", - сообщила пресс-служба Балтфлота РФ.