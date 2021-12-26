В Краснодарском крае и Крыму завершились учения десантников

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения Новороссийской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму и Краснодарском крае, маневры состоялись в рамках сбора руководящего состава ВДВ РФ, сообщили российские военные.

"Всего в проведении оперативного сбора руководящего состава Воздушно-десантных войск было задействовано более 1,2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в рамках завершающего этапа оперативного сбора руководящего состава ВДВ РФ комплексное тактическое учение с боевой стрельбой состоялось 24 декабря на полигоне "Раевский" под Новороссийском.

"Личный состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения отработал ведение огня из стрелкового оружия и вооружения боевых машин десанта и вооружения подразделений ПВО (БМД-2, БМД-4М, ЗУ-23-2) при действиях в обороне и проведении десантно-штурмовых действий", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

23 декабря учения ВДВ состоялись на полигоне "Опук" в Крыму.

Оперативный сбор руководящего состава ВДВ состоялся под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова, сообщал департамент информации Минобороны РФ.

25 декабря Южный военный округ (ЮВО) сообщил, что возвращает в пункты постоянной дислокации более десяти тысяч военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях.

В ЮВО заявили, что занятия проводились на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказ, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.