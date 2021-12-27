Годовая погрузка РЖД не достигнет доковидных показетелей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" по итогам 2021 года ожидает прироста погрузки нефти и нефтепродуктов на 4,4% (или 9,2 млн тонн), до 218 млн тонн, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы монополии. Это на 6% меньше показателя 2019 года.

РЖД отмечают в целом активизацию погрузки в конце 2021 года и ждут первого с 2014 года роста погрузки нефтегрузов, которая снижалась из-за их оттока на трубопроводный транспорт.

За 19 дней декабря, по данным компании, отправка нефтегрузов на сети компании выросла на 6,5%, до 12,1 млн тонн. За 11 месяцев 2021 года она увеличилась на 3,9%, причем, как говорят в монополии, устойчивая положительная динамика, обеспеченная поставками на внутренний рынок, зафиксирована со II квартала. Отправки нефтеналивных грузов по России в ноябре выросли на 13,7%, или на 1,3 млн тонн, пишет "Коммерсантъ".

Погрузка могла вырасти и больше, если бы не проблемы с выгрузкой цистерн в портах, возникшие с первыми серьезными холодами. "Особенно это касается вязких грузов вроде мазута, которые "дубеют" при минусовых температурах. В отдельных терминалах выгрузка цистерны мазута при нормативе 10 часов занимает до 70-ти", - сказал изданию представитель перевозчика. Зимой мазут в цистернах замерзает, для выгрузки его приходится отогревать водяным паром.

"Мы и в ноябре, и в отдельные сутки в декабре наблюдаем нестабильную работу грузополучателей - это порты, которые столкнулись с проблемами с выгрузкой, - говорил в минувшую пятницу замглавы "Российских железных дорог" Алексей Шило. - В декабре мы внутрироссийские перевозки нефтепродуктов нарастили на 10% к уровню прошлого года. У нас с начала месяца было отставание по экспорту по той причине, по которой я сказал. Но по итогам 23 дней мы и на экспорт нарастили перевозки по железной дороге на 2,5%. Поэтому каких-либо тяжелых ситуаций мы сегодня не видим".

Ограничения, по его словам, наблюдаются в портах, которые сами не подтверждают возможность приема в первую очередь темных нефтепродуктов, есть проблема с вязкостью мазута, "который долго сливается". Проблемы, связанные с увеличением времени на разогрев мазута, по данным "Коммерсанта", есть у ООО "Трансбункер-Ванино", емкостей по сливу нефтепродуктов также не хватает на терминалах юга России.

Вопросов с выгрузкой нефтепродуктов, выходящих за пределы стандартных зимних, нет, сказал газете независимый эксперт Сергей Eрмолаев, есть стандартные проблемы - замерзание портов, нехватка локомотивов и бригад, снегоборьба, штормовая обстановка. По его словам, обычно зимой общая скорость движения на сети растет, поскольку снижается интенсивность пассажирского движения, уходят строительные грузы, заканчиваются работы. Однако в 2021 году она весь год была низкой.

Плюс, отметил эксперт, наблюдается крупное скопление полувагонов на подходах к южным портам, поскольку экспорт угля через них стал премиальным. По данным РЖД, в отдельные дни число поездов в ожидании выгрузки на подъездах к портам Азово-Черноморского бассейна превосходило сотню.

К моменту, когда замерзают порты, пояснил Eрмолаев, ситуацию с зимней выгрузкой компенсируют резервные вагоны, но сейчас их тоже нет, они все "съедены" рекордно низкой скоростью движения и накопленным нерабочим парком (около 10 тысяч цистерн). Но даже если вывести эти 10 тысяч вагонов из ремонта, это слабо скажется на погрузке. Планы почти всех отправителей сверстаны на максимальных технологических уровнях, а иногда и выше и могут быть реализованы только при идеальном стечении всех обстоятельств, пишет "Коммерсантъ". Ермолаев признает локальные дефициты подвижного состава. Но, по его словам, их масштаб переоценен из-за того, что даже небольшая нехватка парка запускает ценовую борьбу, которую сразу ощущают даже те, кому парка хватает. Круг потребителей, ощутивших "последствия дефицита", полагает эксперт, намного превышает список тех, кому реально не хватило парка.