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Глава СПЧ заявил о необходимости сделать ПЦР-тесты на COVID-19 бесплатными

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что ПЦР-тестирование на коронавирус и тестирование для проверки уровня антител должны быть либо "предельно дешевыми", либо бесплатными.

"Надо развернуть как можно более широкую систему, она есть, тестирования для получения QR-кода хотя бы на двое суток (...). Я считаю, что должна быть развернута система, когда граждане или бесплатно, или очень дешево могут сделать ПЦР-тест, как, впрочем, и анализ на наличие антител. Это должно быть или бесплатно, или предельно дешево", - сказал Фадеев на пресс-конференции в понедельник.

Также глава Совета заявил, что он выступает против штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19. "Надо объяснять, уговаривать, надо работать с людьми по-человечески", - сказал он.

В настоящее время сдать ПЦР-тест бесплатно владельцы полиса ОМС могут в следующих случаях: при наличии признаков простуды, которые также могут быть симптомами коронавируса; для проверки эффективности лечения COVID-19 и подтверждения окончательного выздоровления; при положительном результате экспресс-теста на коронавирус для подтверждения диагноза.

Ранее Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости выдавать QR-коды гражданам с высоким уровнем антител, а также разрешить посещение общественных мест при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, глава Совета отметил необходимость получения бумажной справки о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни для тех, у кого нет смартфонов.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Валерий Фадеев СПЧ Коронавирус

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