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Матвиенко сочла возможным объявить амнистию для части иноагентов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российское законодательство об иноагентах может быть скорректировано, возможно, следует объявить своего рода амнистию для тех, кто после присвоения статуса иноагента перестал впоследствии получать финансирование из-за рубежа, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Возможно, какую-то амнистию (стоит объявить для иноагентов - ИФ) - тоже обсуждаемый вопрос. Поэтому давайте вместе с вами - пройдут новогодние каникулы - внимательно посмотрим все предложения, поизучаем, и в чем-то, возможно, можно этот закон и подкорректировать, действительно, в той части, которая вызывает сомнения или критику", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в понедельник.

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Кроме того, по ее словам, должно быть право оспорить в суде присвоение статуса иноагента.

Матвиенко отметила, что, как и в любом законе, а особенно в правоприменительной практике, "всегда дьявол кроется в нюансах и в мелочах".

"Надо наработать практику, чтобы посмотреть, как это происходит по жизни и готовить дальше предложения", - отметила Матвиенко.

Она также сообщила, что в Совете Федерации внимательно изучают предложения Совета при президенте РФ по правам человека по поводу изменения законодательства об иноагентах.

Матвиенко также подчеркнула, что такой закон - это не ноу-хау России, похожие нормы существуют и в других странах, в том числе в западных.

Валентина Матвиенко Совфед

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