Песков призвал четче прописать схему выхода СМИ и НКО из статуса иноагента

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что практически никто не оспаривает необходимость наличия в России закона об иноагентах, но он может быть доработан. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

Нужно четче прописать ряд положений: в частности, схему выхода СМИ и НКО из статуса иноагента, добавил он.

"Должен ли быть закон об иностранных агентах? Да, должен. Об этом неоднократно говорил Путин, и сам факт необходимости наличия этого закона в правовой системе, наверное, сейчас уже никто не оспаривает", - отметил он.

При этом, сказал Песков, правоприменительная практика выявила целый ряд несовершенств, упущений в законе, которые можно исправить.

"Можно, наверное, я здесь просто рассуждаю, не сразу приклеивать ярлык (иноагента), а уведомить, что у вас наблюдаются признаки иноагента. И если вы в течение какого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы иноагентом", - предложил Песков.

По его мнению, необходимо, возможно, четче прописать схему возможности выхода из статуса иноагента - и в плане НКО, и в плане СМИ, поскольку везде есть свои нюансы. Он напомнил, что российские власти не раз заявляли о готовности вести диалог по поводу изменений в этом законе.

"Поэтому я не сомневаюсь, что какая-то доработка закона будет вестись... Просто нужно хорошо посидеть, внести необходимые изменения в закон и отрегулировать правоприменение", - подытожил он.

Ранее Песков отмечал, что закон о СМИ-иноагентах в действующей редакции предусматривает возможность выйти из этого статуса. Однако пока ею просто никто не успел воспользоваться, добавил он.