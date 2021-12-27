Осуждены убийцы экс-спецназовца ГРУ Белянкина, заступившегося за врачей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье приговорил девять человек к длительным срокам заключения за убийство бывшего военнослужащего спецподразделения ГРУ Никиты Белянкина, сообщили в Следственном комитете (СКР).

"Трое из них признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро - в хулиганстве", - сообщает в понедельник на сайте СК.

Как полагает следствие, в ночь на 2 июня 2019 года около кафе в деревне Путилково Красногорского округа группа хулиганов напала и начала избивать двух местных жителей - врачей-реаниматологов, одного из них они ударили ножом в живот.

Проходивший мимо Белянкин выстрелил в воздух из травматического пистолета, потребовав прекратить драку. Несколько участников конфликта подбежали к Белянкину и стали избивать его. Братья Гамлет, Грант и Оганес Айрапетяны схватили Белянкина, продолжая наносить ему удары, а Сергей Ходжаян ударил его ножом в область сердца.

Ходжояна суд приговорил к 20 годам колонии, а братья Айрапетян получили 17 и 18 лет колонии строгого режима. Еще шестерым участникам конфликта назначено от 5 до 5,5 лет колонии общего режима.

Кроме того, обвиняемый в хулиганстве директор кафе, у которого произошло убийство, Гурген Агаян и Оганес Айрапетян, обвиняемый в убийстве и хулиганстве, объявлены в международный розыск, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.