Власти Севастополя отказались от QR-кодов для посещения общественных мест

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Система QR-кодов для посещения ресторанов, театров и заведений сферы услуг отменяется в Севастополе благодаря улучшению ситуации с распространением коронавируса, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Совокупность этих факторов способствует тому, чтобы мы сегодня рассмотрели вопрос о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер в Севастополе. В частности, отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении наших театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг", - сказал Развожаев на заседании регионального оперативного штаба в понедельник.

Члены оперштаба предложение поддержали. Для посещения этих заведений сохраняется масочный режим, уточнил губернатор.

Вице-губернатор Александр Кулагин доложил, что ситуация с коронавирусом в Севастополе продолжает улучшаться. За неделю число новых случаев заражения сократилось на 43%.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Севастополе в ноябре: этот показатель опустился с максимальных 350 до 60. Всего диагноз "COVID-19" был подтвержден в регионе у 52 тыс. человек, более 1,8 тыс. пациентов умерли. В начале декабря Севастополь первым среди регионов России достиг расчетного коллективного иммунитета.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия. Непривитых пожилых, беременных и жителей с хроническими заболеваниями обязали самоизолироваться. Введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.