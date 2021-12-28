Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Летчики на Ставрополье отработали нанесение ракетно-бомбового удара по противнику

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае летчики авиагруппы Южного военного округа (ЮВО) на штурмовиках Су-25СМ3 и Су-25СМ нанесли ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам условного противника на авиационном полигоне в ночное время в ходе специальных занятий по летной подготовке, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Всего летчиками было совершено около 70 плановых вылетов. Осуществлено также более 350 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям. Кроме того, летчики отработали навыки пилотирования на высоте до 4 тыс. м и скоростях от 300 до 800 км/ч, в частности, элементы воздушного боя, а также произвели взлет и посадку на освещенную полосу в ночное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учебно-тренировочных полетах, совершаемых в дневное и ночное время суток, было задействовано более 200 человек, в том числе более 20 летчиков.

Военнослужащие выполнили элементы сложного группового пилотажа в составе звена на Су-25СМ3 - горизонтальные и вертикальные "бочки", виражи, петлю Нестерова, пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты.

Штурмовик Су-25СМ3 способен выполнять боевые задачи на высотах, почти в два раза превышающих показатели предшествующих моделей.

Ставропольский край Минобороны РФ ЮВО

Новости

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Источник сообщил о задержании депутата гордумы Томска Фадеевой

Что случилось этой ночью: вторник, 28 декабря

В Минприроды задумали привлечь казаков к охране природы

В Минприроды задумали привлечь казаков к охране природы

Погиб один из членов экипажа аварийно севшего в Удмуртии вертолета

Спасатели нашли совершивший жесткую посадку вертолет в Удмуртии

Спасатели нашли совершивший жесткую посадку вертолет в Удмуртии

"Ангара" успешно доставила в космос разгонный блок "Персей" с макетом спутника

Тяжелая ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк

Тяжелая ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк

Что произошло за день: понедельник, 27 декабря

Аварийно севший в Удмуртии вертолет и его экипаж пока не найдены

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });