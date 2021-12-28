Летчики на Ставрополье отработали нанесение ракетно-бомбового удара по противнику

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае летчики авиагруппы Южного военного округа (ЮВО) на штурмовиках Су-25СМ3 и Су-25СМ нанесли ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам условного противника на авиационном полигоне в ночное время в ходе специальных занятий по летной подготовке, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Всего летчиками было совершено около 70 плановых вылетов. Осуществлено также более 350 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям. Кроме того, летчики отработали навыки пилотирования на высоте до 4 тыс. м и скоростях от 300 до 800 км/ч, в частности, элементы воздушного боя, а также произвели взлет и посадку на освещенную полосу в ночное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учебно-тренировочных полетах, совершаемых в дневное и ночное время суток, было задействовано более 200 человек, в том числе более 20 летчиков.

Военнослужащие выполнили элементы сложного группового пилотажа в составе звена на Су-25СМ3 - горизонтальные и вертикальные "бочки", виражи, петлю Нестерова, пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты.

Штурмовик Су-25СМ3 способен выполнять боевые задачи на высотах, почти в два раза превышающих показатели предшествующих моделей.