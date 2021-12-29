Военную группировку в Крыму усилили новым десантным полком

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные завершили формирование в Крыму нового десантно-штурмового полка.

"В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны", - заявил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков в статье, которая опубликована в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Об усилении Псковской дивизии ВДВ третьим десантно-штурмовым полком Минобороны РФ сообщало в сентябре.

В ноябре Минобороны РФ заявило, что к началу декабря будет завершено формирование нового полка ВДВ в Крыму. Этот полк вошел в состав Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии.

В марте министр обороны Сергей Шойгу сказал, что к концу года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду (Камышин, Волгоградская область) в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии (Крым).

Осенью Минобороны РФ сообщало, что командующий ВДВ РФ проверил строительство объектов нового полка в Феодосии.

Российские военные за несколько лет усилили группировку в Крыму, в том числе за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону полуострова обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть современные противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Черноморский флот России за последние годы получил новые корабли, дизель-электрические подлодки, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".