В России на лечении находятся 547 тыс. пациентов с коронавирусом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В России в настоящее время на лечении находятся 547 тыс. пациентов с коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Цифра изменилась в меньшую сторону за последнюю неделю, но, хочу отметить, что в последние три дня снижение замедлилось, и поэтому медицинская помощь большому количеству наших граждан по-прежнему нужна", - сказал Мурашко во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Готовность к оказанию в новогодние праздники - для нас это одна из важнейших задач этого периода", - отметил он.

Глава Минздрава сообщил, что в настоящее время 28% коек для пациентов по-прежнему находятся в резерве. "Мы поддерживаем систему (здравоохранения) в состоянии повышенной готовности", - сказал он.

По его словам, в стационарах по-прежнему находится большое количество пациентов с коронавирусом. "Сегодня это 126 тыс. человек, из них 17 тыс. пациентов находится в тяжелом состоянии под наблюдением в палатах интенсивной терапии и 4 200 человек находится на аппаратах ИВЛ (искусственная вентиляция легких - ИФ)", - сообщил Мурашко.

"Снижение числа активных случаев за последнее время позволило нам вернуть в медицинскую помощь для неинфекционных больных 11 тыс. коек, и это возвращает, в том числе, к плановому оказанию помощи пациентам с отложенной госпитализацией", - сказал он.